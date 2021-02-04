冬季绿化洒水外溢路面结冰致行人摔倒 洛阳市城管局致歉

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：近日，在定鼎门街太康路口，工作人员给绿化带洒水时外溢，造成路面积水结冰，短短一个红绿灯时间已经有两名骑车人摔倒，希望相关部门规范绿化洒水车浇灌作业。

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：近日，在定鼎门街太康路口，工作人员给绿化带洒水时外溢，造成路面积水结冰，短短一个红绿灯时间已经有两名骑车人摔倒，希望相关部门规范绿化洒水车浇灌作业。

洛阳市城市管理局回复：首先就我们个别工作人员的工作失误向您表示歉意。

根据洛阳气温特点，每年进入冬季后，我们都会提前做好绿化设施防冻处理，同时关闭管道阀门，以避免水管冻裂后积水外流结冰。还要求在冬灌水作业过程中加强值守，避免浇水外溢，给行人带来不便。针对您反映的上述情况，我们进行了认真调查，具体情况如下：

为了保障栽植植物成活，养护人员对定鼎门街太康路口周边没有上水的花坛进行了水车浇灌作业。在浇灌作业过程中，由于工作人员疏于观察，水压过大，出现了浇灌余水通过市政路缘石间缝外溢的情况，造成路面积水、结冰。根据以上情况，我们一是对当班作业人员进行了通报批评，按照规定给予处罚；二是就此事召开专题会议，要求基层养护单位，特别是低温天气一定要错过清晨、夜晚时段浇水，做好人员值守、观察，避免浇水外溢；三是抓住气温回升的时段，尽快完成植物冬灌水作业，减少浇水次数；四是举一反三，加强冬季用水管理，以避免此类事件的发生。

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