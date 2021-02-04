洛阳中小学寒假放假、开学时间确定

30日，记者从市教育局获悉，我市中小学寒假时间确定。其中，小学、初中寒假时间为2022年1月18日至2月16日，普通高中寒假时间为2022年1月25日至2月16日。2月17日(农历正月十七)，我市中小学正式上课。

30日，记者从市教育局获悉，我市中小学寒假时间确定。其中，小学、初中寒假时间为2022年1月18日至2月16日，普通高中寒假时间为2022年1月25日至2月16日。2月17日(农历正月十七)，我市中小学正式上课。

【关键词】错峰离校

市教育局要求，各县区可根据疫情防控形势等适当调整放假和开学时间，特殊情况需要调整放假、开学时间的，须报市级教育行政部门批准。

在放假前，各学校须按照疫情防控要求，抓实、抓细学校疫情防控工作，提前谋划好寒假放假工作，错峰有序安排学生离校，确保离校学生底数清、返家行程可追踪、家校协同有反馈。

【关键词】寒假作业

市教育局要求，各县区教育局和各中小学校认真落实“双减”政策要求，减轻学生作业负担和校外培训负担。做好寒假作业总量统筹，学科教师之间加强沟通，研究作业的类型、数量、质量和效果，增强作业的针对性和有效性。提倡布置有利于学生动手动脑和提高实践创新能力的活动类、实践类、探究类作业，减轻学生的学业负担。

【关键词】寒假托管

各中小学校结合本校实际，面向家长开展寒假托管服务需求问卷调查，了解家长对寒假托管服务的需求、时间安排、课程内容和开展形式等。在学生自愿参加的前提下，各中小学根据场地、设施、师资等情况，设计寒假托管服务工作方案，实行“一校一案”，开设名著阅读指导、音乐、美术、体育等课程，分层次、多样化地提供寒假托管服务。

【关键词】假期补课

市教育局要求，严禁各县区、普通中小学(含民办普通中小学)以各种理由利用假期给学生集体补课、提前上课和举办文化课补习班、培优班、提高班。

如果您发现寒假违规违纪行为，可拨打市教育局电话63935271、63237101举报。

【关键词】校外培训

市教育局表示，将持续巩固校外培训机构专项治理成果，进一步加强寒假期间校外培训机构管理。校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒假组织学科类培训，不得组织、参与、宣传未经教育行政主管部门审查同意的义务教育阶段竞赛活动。严禁非学科类培训机构从事学科类培训。

如果您发现校外培训机构违规培训，可拨打市教育局热线63219158举报。

我市中小学寒假、开学、期末考试时间安排

【寒假、开学时间】

小学、初中：

2022年1月18日至2月16日(寒假)

2022年2月17日(开学)

普通高中：

2022年1月25日至2月16日(寒假)

2022年2月17日(开学)

学前教育、职业学校寒假、开学时间可参照上述时间安排

【期末考试时间】

初中：2022年1月11日至12日

普通高中高一年级：2022年1月19日至21日

普通高中高二年级：2022年1月20日至21日

普通高中高三“一练”考试：2022年1月14日至15日（记者 何奕儒）