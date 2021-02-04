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国网河南电力援陕抗疫保电队伍出征仪式在洛阳举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.30 17:10

　　12月30日，由5辆500千瓦发电车、3车物资保障车和25名保电队员组成的国网河南电力支援陕西抗疫保电队伍从洛阳出发，预计晚20时抵达陕西西安。国网河南省电力公司总经理钟筱军出席出征仪式，并嘱咐队员全力抗疫，注意安全，早日归来。

　　此次国网河南电力支援陕西抗疫保电，是国家电网公司贯彻落实党中央“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”总要求，充分发挥集团化运作优势的具体行动。上午11时整，国家电网公司通过视频连线方式召开支援陕西抗击疫情保供电出征动员会，向包括国网河南电力在内的5支队伍下达出发令。

　　当前，陕西省疫情防控形势严峻复杂，西安已实施全市封闭式管理。国网河南电力始终高度关注陕西疫情形势发展，王金行董事长、钟筱军总经理主动与陕西公司主要负责同志对接沟通，全面了解支援需求，提前谋划支援陕西抗疫保电相关准备工作；积极联系全国最大卫材基地新乡长垣市相关厂家，先行筹措的10万只医用口罩和一批防护服、护目镜、应急灯等首批防疫物资已发往陕西公司。

　　陕西疫情也牵动着洛阳电网人的心。12月29日17时50分，国网洛阳供电公司接到出征仪式工作指令后，连夜组织运维、宣传、通信、后勤等相关部门召开紧急专项会议，确定保电车辆集结、视频连线联调、发电车横幅制作、各项后勤保障等仪式现场保障方案，各单位保障队伍全力协同、连夜奋战，仪式现场圆满完成与国网公司、省公司三级视频连线联调，使国网河南电力成为系统内5支援陕队伍中唯一一家实现室外现场代表发言的单位。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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