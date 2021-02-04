上班途中低速电动四轮车自燃 所幸车上人员未受伤

30日，一辆低速电动四轮车行至李屯特大桥时突然冒烟起火，消防队员和民警先后到达现场。火被扑灭后，车烧得只剩骨架，所幸车上人员没有受伤。
30日，一辆低速电动四轮车行至李屯特大桥时突然冒烟起火，消防队员和民警先后到达现场。火被扑灭后，车烧得只剩骨架，所幸车上人员没有受伤。
30日，一辆低速电动四轮车行至李屯特大桥时突然冒烟起火，消防队员和民警先后到达现场。火被扑灭后，车烧得只剩骨架，所幸车上人员没有受伤。
30日下午1点多，洛阳铁路公安处洛阳龙门站派出所民警白霄与同事马超沿高铁沿线巡逻，突然看到西侧两三百米远的李屯特大桥上冒起黑烟。他们赶到现场发现，一辆低速电动四轮车着火，消防队员正在灭火，他与同事在现场帮忙疏导交通、维持秩序。
火被扑灭后，低速电动四轮车烧得只剩骨架，司机韩先生惊魂未定。白霄询问得知，韩先生的低速电动四轮车买了有三四年，当时驾车到市区上班，行至事发路段突然看到车后方冒烟自燃，赶紧将车停靠在路边并下了车，路过群众帮忙拨打110报警。
“车上只有韩先生一人，没有受伤。”白霄说。(记者 魏巍/文 通讯员 侯家薪/图)
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