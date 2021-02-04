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洛阳三条“公转铁”专用线建成开通 年运输量可达650万吨【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.30 18:10

　　洛阳市优化调整运输结构取得重大成效！记者从洛阳市发展改革委获悉，2021年12月28日，新安万基控股集团接到由中铁郑州局集团公司签发的万基铁路专用线开通电报，至此，洛阳市三条“公转铁”专用线全部建成，具备投用条件。

　　“公转铁”，顾名思义是要促使更多的大宗商品从公路运输转到铁路运输上来，有效降低机动车污染物排放。2018年，国务院发布的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》提出，积极调整运输结构，发展绿色交通体系，大幅提升铁路货运比例。

　　“公转铁”是“四大结构”调整中交通运输结构调整的重要举措，是大气污染防治的治本之策。近年来，洛阳市积极推进中储物流、新安万基、伊电集团三条铁路专用线建设。

　　中储洛阳物流有限公司铁路专用线位于孟津区中储洛阳综合物流产业园内，项目总投资9000万元，总长3.3公里，于2019年4月开工建设，2021年7月正式开通运行。据介绍，该专用线的年运输量可达300万吨，流转集装箱6万箱，可有效拉动周边区域配送加工等相关延伸产业的发展。

伊电集团铁路专用线

　　伊电集团二电厂铁路运煤专用线是该电厂2×66万千瓦机组工程的配套项目，总投资2.98亿元。该专用线总长度为7.91公里，接轨于焦柳线伊川站，开通运营后，将大幅减少伊电集团二电厂燃煤汽车运输量，年铁路运输原煤不低于150万吨，实现铁路运输、入厂卸车、皮带输送、机组燃用全过程封闭管理。同时，可扩大伊电集团燃煤采购半径，降低发电原煤成本，提高经济效益。

　　新安万基铁路专用线具有全天候不间断均衡运输的优势，可有效解决公路运力不足问题，极大地降低运输成本、改善环境污染，为万基集团2×60万千瓦机组用煤提供有力保障。该项目占地面积约16.6万平方米，总长度6.17公里，投资1.8亿元，运输量为每年200万吨。

　　洛阳市发展改革委相关负责人表示，“公转铁”不单单是大宗商品运输从公路转变为铁路运输方式的改变，更是关乎可持续发展的“经济账”和“生态账”。三条专用线投用后，将实现铁路专用线与企业无缝对接、促进企业可持续发展，在优化调整运输结构、打造绿色低碳循环发展的经济体系等方面发挥重要作用。（记者 李三旺 通讯员 邢航 文/图/视频）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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