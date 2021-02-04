上新了！动动手指，游遍汉魏洛阳城国家考古遗址公园【视频】

30日，记者从洛阳市汉魏故城遗址管理处获悉，汉魏洛阳城国家考古遗址公园官方微信小程序“千年阅一城”已正式上线，大家只需动动手指，就能饱览汉魏洛阳城国家考古遗址公园。

30日，记者从洛阳市汉魏故城遗址管理处获悉，汉魏洛阳城国家考古遗址公园官方微信小程序“千年阅一城”已正式上线，大家只需动动手指，就能饱览汉魏洛阳城国家考古遗址公园。

这个小程序好用吗？来看看记者的试用体验——

首先，打开微信，搜索“千年阅一城”，点击搜索结果中相应的小程序进入欢迎页面，待动画播放完毕点击“进入”按钮，就可以看到包含多种功能的小程序首页了。

在小程序首页顶部，大家可以欣赏汉魏洛阳故城遗址的整体鸟瞰和局部特写视频。往下看，就是内容丰富的导览板块：地理形胜，围绕洛阳盆地的八大关口进行图文语音介绍；千年沧桑，讲述从西周到北魏时期洛阳城的变迁；重要遗存，声情并茂介绍城址、礼教、建筑、文物等遗存；汉魏遗珍，重点介绍汉魏时期的出土文物，可一键导航至文物收藏展出地点；汉魏风云，讲述西周至北魏时期朝代更迭中的重大历史事件；大事纪年，简述西周至北魏时期的历史事件。此外，还有永恒家园、歌咏诗赋等板块，分别带领大家探秘皇陵、讲述西周至北魏时期的重要历史人物、历史典故、诗词作品及相关考古报告、论文电子书等。

有趣的是，在千年沧桑板块内，点击“汉魏洛阳城”即可进入一个古今位置对比的小游戏，用手指滑动页面图片下方的按钮，就能看到从西周到曹魏、西晋时期洛阳城的位置变化。此外，小程序内还有一个“VR”板块，点击进入可从俯瞰视角纵览汉魏洛阳城国家考古遗址公园全貌。