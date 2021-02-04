洛阳发布“双节”价格提醒告诫函，涉及茅台价格、停车场收费等……

2022年元旦、春节将至，节日消费需求将会集中释放。今日，洛阳市市场监管局对全市各经营者及相关单位发布价格提醒告诫函，稳定市场价格秩序，维护消费者合法利益，促进经营者及相关单位严格遵守价格法律、法规及政策。

经营茅台等名优白酒的商家，严禁发布误导性价格信息、违法囤积、捏造散布虚假信息、不按规定明码标价！

宾馆酒店、餐饮业、洗车场、家政服务、美容美发场所等服务行业，严禁事后收取未标明的费用欺诈消费者！

2022年元旦、春节将至，节日消费需求将会集中释放。今日，洛阳市市场监管局对全市各经营者及相关单位发布价格提醒告诫函，稳定市场价格秩序，维护消费者合法利益，促进经营者及相关单位严格遵守价格法律、法规及政策。

各经营者及相关单位

严格遵守《中华人民共和国价格法》和《关于商品和服务实行明码标价的规定》《禁止价格欺诈行为的规定》等价格法律、法规及政策，增强社会责任感，加强价格自律管理。遵循公平、合法、诚实、守信的定价原则，为消费者提供价格合理的商品和服务。

经营者所有上架商品或提供的有偿服务，必须明码标价。特殊难以上架的季节性商品，要有显著的、能让消费者看到的价格标示。

经营茅台等名优白酒的商家

严禁发布误导性价格信息、违法囤积、捏造散布虚假信息、不按规定明码标价等损害消费者权益、扰乱市场秩序的价格违法行为，要本着公开、透明、诚信的经营理念，不搞标高售价、浮夸销售行为。