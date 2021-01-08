网友反映车管所办理业务秩序较乱 洛阳市公安局：加强工作监督

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：在车管所一分所办理机动车登记业务，有人手里拿了多张叫号票，希望相关部门实行一人一号，提高个人办理业务效率。

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：在洛阳市车管所一分所办理机动车登记业务，有人手里拿了多张叫号票，秩序较乱。希望相关部门实行一人一号，提高个人办理业务效率。

洛阳市公安局回复：车管所一分所导办台叫号是严格按照一车一档一号的原则进行叫号，过号则要求重新叫号。根据机动车登记规范，车辆业务允许委托办理，因此会出现一人办理多个车辆业务的现象。

业务大厅严格按照疫情防控要求执行，进入大厅需出示健康码，量体温，登记来访信息，当天多次出入大厅人员可只进行一次登记。

近期业务系统升级，系统不稳定，造成了短时间掉线的问题，有些车主叫号后等不急系统恢复，则选择随后前来办理剩余业务，可能给您造成了人少，空号多的感觉，给您带来不好的体验，我们深感抱歉。我们也会根据您的意见严格监督各项工作，更好的服务每一位车主朋友。

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