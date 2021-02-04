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痛惜！53岁的他因公殉职，生前最常说的一句话是……（最美洛阳人·学习党史 对标先进）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.16 21:52

　　16日，在洛阳市洛龙区项目建设发展中心主任室的人员公示牌上，潘强力的名字还停留在外出办公一栏上。今年10月18日，潘强力在广东珠海学习培训期间，因长期工作劳累突发疾病，抢救无效不幸殉职，生命永远定格在53岁。

　　潘强力1968年6月出生于洛阳孟津，生前为洛龙区发改委党组成员、项目建设发展中心主任。提起潘强力，洛龙区项目建设发展中心副主任赵焱有些哽咽：“潘主任太累了，他就像一台不停歇的机器，总说有时间了要好好休息，可直到离开也没等到这一天。”

　　抓项目就是抓发展，抓发展必须抓项目。无论是科技创新、产业发展、基础设施还是民生改善，都由一个个具体项目所构成。作为洛龙区项目建设发展中心负责人，潘强力勇挑重担、冲锋在前，一心扑在抓项目、促发展的事业上。

　　今年6月，洛龙区委区政府安排部署“项目为王”攻坚行动，时间紧、任务重，潘强力带领团队协同作战，有力保障了32个重点攻坚项目的顺利推进；同时，推动实施省市重点项目27个、谋划全区重大项目162个，并分领域、分产业、分区域、分梯次建立了“三个一批”项目库，高质高效完成工作落实。

　　潘强力总是说，项目就像孩子，离不开人的呵护和关爱。必须在谋划、签约、开工、建设、投产各个环节，对项目实施全流程、全生命周期跟踪服务。

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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