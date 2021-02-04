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青春洛阳打卡地：年轻人向往的理想生活，这里都有【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.16 21:52

　　对很多年轻人来说，喝咖啡已经成为一种新的生活方式。有的人喜欢早晨起来喝杯咖啡醒脑；有的人喜欢在工作间隙喝杯咖啡提提神；有的人则喜欢在闲暇的午后与朋友边喝咖啡边聊天，享受慢时光。

咖啡店外景

　　在洛阳，爱喝咖啡的人可能都听说过临时咖啡。这个起步于2014年的本土咖啡品牌，至今已在洛阳开了四家咖啡店。而熟悉临时咖啡的客人都知道，这里不止有咖啡。

　　7年前，临时咖啡主理人马乐凯从英国留学归来，在北京、上海、武汉等城市进行市场考察后，回到家乡洛阳创办了临时咖啡。

制作咖啡

　　“我希望游客来洛阳后，不仅能吃洛阳水席喝牛肉汤，还能有精品咖啡这个选项。”马乐凯说，他期待客人临时起意就能想到这家店，正如临时咖啡的slogan(口号)——“你的生活有临时陪伴”。

店内陈列的不同品种的咖啡豆

　　最开始，在洛阳做咖啡并不容易。面对“咖啡为什么是酸的啊”“喝咖啡对身体不好”等声音，马乐凯总是非常耐心地为客人普及咖啡知识，推广精品咖啡文化。同时，他也在不断尝试制作接受度更高的咖啡，改变一般客人对苦咖啡的印象，让更多人感受到咖啡的浓郁酸甜。

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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