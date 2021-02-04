看飞机、坐飞机……这群孩子的“航空梦”实现了！

16日上午，洛阳日报报业集团联合阿里巴巴天天正能量及市创建办、市文明办共同主办的2021“针心针意”大型暖冬公益行动第二场“圆梦”活动举行，孟津区朝阳镇第三中心小学孩子们收到了汇聚众人爱心的爱心“盲盒”，30名学生代表踏上“圆梦之旅”，在民航飞行学院洛阳分院实现了自己的“航空梦”。

学生们收到爱心“盲盒”

16日上午，洛阳日报报业集团联合阿里巴巴天天正能量及市创建办、市文明办共同主办的2021“针心针意”大型暖冬公益行动第二场“圆梦”活动举行，孟津区朝阳镇第三中心小学孩子们收到了汇聚众人爱心的爱心“盲盒”，30名学生代表踏上“圆梦之旅”，在民航飞行学院洛阳分院实现了自己的“航空梦”。

学生们在民航飞行学院洛阳分院参观

2021“针心针意”大型暖冬公益行动自11月中旬启动以来，首先帮助栾川县特殊教育学校的孩子们实现了心愿。本月12日，就在我们选择第二站目的地时，“长腿叔叔”打来了求助电话。他说，在孟津区朝阳镇第三中心小学学生写给他的100多封信中，有半数以上提到了和航空有关的内容，孩子们对飞行器等航空知识十分好奇，希望通过本报的帮助实现孩子们的“航空梦”。

学生们在民航飞行学院洛阳分院参观

接到求助后，记者第一时间前往该校走访，得知这里的学生大多是村镇留守儿童或单亲儿童，除了“航空梦”，他们还有不少更现实的需求。于是，本报报道了孩子们的心愿故事，号召大家为该校部分学生实现“航空梦”提供帮助。