最新！洛阳市人大常委会任免名单

洛阳市人大常委会任免名单 (2021年12月16日洛阳市第十五届人大常委会第二十九次会议通过) 1.任命： 张天飞为洛阳市人大常委会监察和司法工作委员会主任； 张志强为洛阳市人大常委会伊滨经开区(示范区)工作委员会主任； 韩献卿为洛阳市人大常委会伊滨经开区(示范区)工作委员会副主任； 田洪波为洛阳市人大常委会信访办公室副主任； 王祎男为洛阳市人大常委会农村工作委员会副主任； 武晓畅为洛阳市人大常委会城市建设环境保护工作委员会副主任。 2.免去： 李平安洛阳市人大常委会伊滨经开区(示范区)工作委员会主任职务； 姜英萍(女)洛阳市人大常委会信访办公室副主任职务； 张松敏洛阳市监察委员会委员职务； 胡博文洛阳市中级人民法院副院长、审判委员会委员、审判员职务。 (记者 智慧 见习记者 吕百营 通讯员 何燕)