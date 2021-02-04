最新！洛阳市人大常委会任免名单

洛阳市人大常委会任免名单
(2021年12月16日洛阳市第十五届人大常委会第二十九次会议通过)
1.任命：
张天飞为洛阳市人大常委会监察和司法工作委员会主任；
张志强为洛阳市人大常委会伊滨经开区(示范区)工作委员会主任；
韩献卿为洛阳市人大常委会伊滨经开区(示范区)工作委员会副主任；
田洪波为洛阳市人大常委会信访办公室副主任；
王祎男为洛阳市人大常委会农村工作委员会副主任；
武晓畅为洛阳市人大常委会城市建设环境保护工作委员会副主任。
2.免去：
李平安洛阳市人大常委会伊滨经开区(示范区)工作委员会主任职务；
姜英萍(女)洛阳市人大常委会信访办公室副主任职务；
张松敏洛阳市监察委员会委员职务；
胡博文洛阳市中级人民法院副院长、审判委员会委员、审判员职务。
(记者 智慧 见习记者 吕百营 通讯员 何燕)
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