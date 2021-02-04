“99公益日”活动，洛阳三天筹募善款786.28万元

16日，洛阳市召开2021年“99公益日”活动总结表彰会议，总结全市联动参加2021年“99公益日”活动情况，表彰先进单位和先进个人。

16日，洛阳市召开2021年“99公益日”活动总结表彰会议，总结全市联动参加2021年“99公益日”活动情况，表彰先进单位和先进个人。

洛阳市慈善总会会长甘茹华介绍，2021年“99公益日”活动，洛阳市共动员38.4万人次参与，三天时间筹募善款786.28万元，其中公众捐赠658.27万元，获得腾讯配捐60.99万元，非限定性奖励14.6万元，企业配捐52.42万元。

记者从会上了解到，2021年是洛阳市慈善总会连续第四年参加全省的“99公益日”活动。洛阳市慈善总会联合全市17个县区慈善会和14家爱心公益组织，报河南省慈善总会批准上线了全市以“扶危济困惠民生”为母项目、延伸35个子计划，涵盖了乡村振兴、助医助困、助老助学、困境儿童关爱等多个领域，彰显了洛阳人民和衷共济、善潮涌动的大爱情怀。

为表彰先进，鼓舞士气，激励更多的慈善组织、爱心单位和爱心人士继续关心支持慈善工作、参与慈善事业，洛阳市慈善总会决定对在2021年“99公益日”活动中成效显著、贡献突出的单位和个人予以表彰宣传。

今年9月5日、7日至9日，2021年“99公益日”活动在网上如期举办。9月1日，洛阳市民政局、洛阳市文明办、洛阳市工商联、洛阳市慈善总会联合发布在全市开展“99公益日”网络募捐活动的倡议书，倡议社会各界积极参与。

“扶危济困惠民生”慈善项目，主要对全市大病患者、留守儿童、孤寡老人、退(现)役军人等困难群众实施救助。本次活动所募集资金将全部用于全市乡村振兴、扶危济困、慈善助学、扶老助孤、关爱军人和困境儿童救助等社会公益事业。所有捐款及使用均在腾讯公益和河南省慈善总会网站上公示，并接受社会和审计等部门的监督。(记者 余子愚/文 通讯员 王琰/图)