洛阳两所中学计划明年开始招生

16日，洛阳市十五届人大常委会召开第二十九次会议，审议了关于对《关于城区中小学校幼儿园专项布局规划落实情况的报告》审议意见落实情况的报告。

16日，洛阳市十五届人大常委会召开第二十九次会议，审议了关于对《关于城区中小学校幼儿园专项布局规划落实情况的报告》审议意见落实情况的报告。 16日，洛阳市十五届人大常委会召开第二十九次会议，审议了关于对《关于城区中小学校幼儿园专项布局规划落实情况的报告》审议意见落实情况的报告。 报告明确，洛阳正扎实推进11所学校建设任务—— 目前，洛阳市实验小学恒大分校东区、龙门第一实验学校、老城区实验中学、洛阳市第十八中学等4所学校的建设任务已完成，并于今年9月份完成招生。 高新区元稹中学、瀍河区启明中学正在施工，计划明年6月竣工，明年9月开始招生。 西工区红山乡第一初级中学、西工区外国语小学二期工程、高新区希望路小学二期工程、伊滨区十号安置小学、伊滨区实验中学等5所学校列入明年建设任务，与“十四五”规划项目一同建设。(记者 智慧 见习记者 吕百营 文/图)