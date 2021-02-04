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点赞！洛阳高校学子用国家奖学金做了这件事【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.16 17:04

　 　16日，在洛阳市伊滨区第一实验小学报告厅，洛阳师范学院学生顾鑫声情并茂地讲述抗日英雄王二小的故事。现场，小学生们眨巴着乌溜溜的眼睛，凝神聆听。当天，洛阳师范学院数学科学学院师生开展的“党史润童心助苗宣讲会”走进小学校园，通过多媒体互动等形式，为学生们营造沉浸式体验，激发孩子们的爱国热情。

　　“王二小用他短暂的生命，谱写一曲爱国主义赞歌。作为新时代的小学生，我们怎么样践行爱国之情呢？”播放完视频短片后，顾鑫趁热打铁，开始启发式教学。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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