@洛阳人，这份礼让斑马线倡议书请查收

文明在路上，最美是礼让。礼让斑马线文明出行，既是一种个人美德，又是每个人义不容辞的社会责任，只有人人都自觉做到礼让斑马线，才能让斑马线成为城市的文明“起跑线”，以切实行动助力洛阳创建全国文明典范城市。

文明在路上，最美是礼让。礼让斑马线文明出行，既是一种个人美德，又是每个人义不容辞的社会责任，只有人人都自觉做到礼让斑马线，才能让斑马线成为城市的文明“起跑线”，以切实行动助力洛阳创建全国文明典范城市。

为更好地营造全社会礼让斑马线的文明氛围，今日，洛阳市创建办、市文明办联合市交警支队、洛阳日报社，现面向各县区、市委各部委、市直机关各单位、各人民团体、各大中型企业、科研院所等发出“礼让斑马线，交通助文明”倡议。

倡议内容包括三大方面：第一，礼让斑马线，文明我先行。积极践行开车礼让斑马线，做到斑马线前礼让行人，主动减速，不鸣笛、不强行；步行通过路口或者横过道路，自觉走斑马线，遵守人行横道信号灯指示，共同营造“路畅人和”的交通环境。第二，法律勤宣传，志愿我先行。礼让斑马线，是“礼”更是“法”。道路交通安全法明确规定，机动车行经人行横道时，应当减速行驶；遇行人正在通过人行横道，应当停车让行。积极参加文明交通知识的普及宣传活动，争当模范遵守交通法规的示范员，主动规劝不文明交通行为，促进社会文明和谐。第三，自觉遵交规，守法我先行。公交车、出租车、各单位公车，应起到模范带头作用，自觉礼让斑马线，文明开车、文明停车，在全社会推动形成礼让行人、文明出行的良好社会风尚，带动更多市民广泛参与到“礼让斑马线，交通助文明”的活动中来，以良好的市容市貌助力洛阳创建全国文明典范城市。(记者 王若馨 文/图/视频 通讯员 陈志强)