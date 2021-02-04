每条奖励10元！洛阳市民可通过两种方式举报不礼让行为者

16日上午洛报融媒记者从洛阳市交警支队法制科了解到，按照道路交通安全法明确规定，驾驶机动车行经斑马线不减速的应扣3分，罚20元至50元；驾驶机动车在斑马线前遇行人不停车让行的应扣3分，罚200元，同时，交警部门欢迎市民积极举报不礼让行人的车辆。

16日上午洛报融媒记者从洛阳市交警支队法制科了解到，按照道路交通安全法明确规定，驾驶机动车行经斑马线不减速的应扣3分，罚20元至50元；驾驶机动车在斑马线前遇行人不停车让行的应扣3分，罚200元，同时，交警部门欢迎市民积极举报不礼让行人的车辆。“若举报内容查实，我们会对市民给予每条线索10元的现金奖励，对不文明车辆，依法予以扣分、罚款处理。”法制科相关负责人说，这个金额今后还将提高。

市民若路遇不礼让行人的车辆，应该如何举报呢？该负责人说，市民在举报时可以邮件形式，附上车辆违法相关视频或至少3张连续的照片以说明现场情况，同时留下自己的联络方式等信息，将邮件发送至2163305354@qq.com，或添加关注“河洛人人拍”微信公众号，按照相关指示上传举报信息。

“我们对所有的举报信息，都将优先受理、及时反馈。”该负责人表示。

洛阳师范学院社会学者安锋认为，要想真正将“礼让斑马线”这一观念深植人心，必须宣传和管理两手并重。

安锋说，仅靠驾驶员的自觉性是不能实现有序管理的，必须通过有效的管理手段和措施，对违法人加以严格的约束才能真正达到提高城市管理水平的效果。其次，通过举报重奖的方法，培养政府的“铁杆粉丝”和热心的城市管理志愿者，使城市管理的队伍不断壮大，对城市里的各种违法行为者产生更强大的震慑作用，才能使城市更加和谐、有序。(记者 王若馨 文/图/视频)