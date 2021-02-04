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洛阳职工史素玲当选河南“最美职工”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.16 17:07

　　16日，记者从洛阳市总工会获悉，洛阳职工、河南科技大学第一附属医院护理部部长史素玲当选2021年河南“最美职工”。

　　河南“最美职工”评选活动由中共河南省委宣传部、河南省总工会联合开展，从今年3月份开始，经过层层推荐、组织审核、社会投票、专家评审等程序，包括史素玲在内的10名职工当选2021年河南“最美职工”。他们爱岗敬业，脚踏实地，刻苦钻研，服务社会，用实际行动诠释“以奋斗让人生出彩”。

　　身为河南科技大学第一附属医院护理部部长、河南科技大学临床医学院护理学教研室主任的史素玲，带领着全院近2000名护理人员精钻业务，勤练技能，以精湛技术和满腔热忱服务患者。同时，作为一名人文护理专家，她更是把这一理念和特长充分运用到了工作中。

　　2008年，医院接收了汶川地震转运来的伤员。“治疗中，外面稍微有点声音，患者立马就想到地震，特别紧张地往楼下冲。”史素玲说，这次终生难忘的救治过程，让她坚定了将护理心理学作为今后研究方向的决心。

　　多年来，她打造出一支过硬的爱心天使心理护理团队，先后出色完成了非典、汶川地震、抗击疫情等多次大型公共突发事件的救治工作。在她的带领下，院内已建立13个河南省专科护士培训基地，培养出9名省市级五一劳动奖章获得者。她本人则荣获“河南省人文护理推动先进个人”“河南省优秀护理工作者”等称号。

　　在护理岗位工作了39年，史素玲却总觉得还有很多活儿没有干完。她说，退休后想当一名志愿者，用所学的心理学知识为更多的患者服务。

　　据了解，此次活动旨在充分发挥先进典型示范带动作用，激励全省广大职工学习“最美”、争当“最美”，不忘初心、牢记使命，勇担重任、拼搏奉献，为实现“两个确保”、谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章作出新的更大贡献。（记者 李冰 见习记者 吕百营 通讯员 任旭东）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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