洛阳多项入选！河南省首批交旅融合示范工程（景区）名单公布

交旅融合发展，路景比翼齐飞！洛报融媒记者从今天下午在栾川召开的河南省交通运输与文化旅游融合发展推进会上获悉，洛阳多项工程(景区)入选河南省首批交旅融合示范工程(景区)名单。

交旅融合发展，路景比翼齐飞！记者从今天下午在栾川召开的河南省交通运输与文化旅游融合发展推进会上获悉，洛阳多项工程(景区)入选河南省首批交旅融合示范工程(景区)名单。

为深入贯彻落实河南省委、省政府《关于建设文化旅游强省的意见》，拓展交通运输与文化旅游融合发展路径，推动行业提质增效与转型升级发展，加快构建“交通+旅游”融合发展新格局，省交通运输厅、省文化和旅游厅统筹研究，确定郑栾高速尧山至栾川段、省道312(郑州境)、小浪底库区旅游公路(洛阳境)、郑栾高速白云山服务区、郑栾高速尧山东服务区、林州市林石公路为全省首批交旅融合示范工程；确定洛阳白云山景区、洛阳老君山景区、平顶山尧山景区、南阳老界岭景区、焦作云台山景区、安阳太行大峡谷景区为全省首批交旅融合示范景区。

洛阳市交通运输局有关负责人表示，下一步，洛阳市将紧紧围绕“交通旅游融合发展”这一工作主线，依托洛阳交通优势、文旅优势，创新发展理念，拓展服务功能，推动旅游专线、旅游风景道、旅游航道等发展，完善客运枢纽、高速公路服务区等交通设施的旅游服务功能，建设中国·伏牛公路，打造黄河小浪底全域旅游信息服务平台，开展“最美乡村旅游公路”“乡村振兴交通先行示范村”评选活动，实现出行即服务，推动交通和旅游融合发展，促进经济和社会效益双赢。（记者 孙自豪 文/图）