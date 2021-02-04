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洛阳人注意！火车票报销有新变化
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.16 10:35

　　洛阳人注意！火车票报销有新变化。据中国铁路微信公众号消息，铁路12306网站服务时间延长，领取报销凭证时间延长至180天。

　　铁路12306网站服务时间延长

　　为了保障铁路12306系统稳定运行，每周二23时30分至周三5时，系统会进行运维巡检，届时暂停互联网售票改签服务，铁路12306网站(含手机客户端)日常售票、改签服务时间将由每日5时至23时30分延长为每日5时至次日凌晨1时，退票业务将24小时全天候办理，且不受系统巡检影响。

　　领取报销凭证时间延长至180天

　　问：报销凭证在哪儿取？

　　答：凭购票时使用的有效身份证件原件，可以在车站售票窗口、自动售(取)票机上领取报销凭证。

　　问：报销凭证只能在乘车前取吗？

　　答：不是。自12月10日起，铁路部门优化调整了报销凭证领取期限，电子客票报销凭证和退票费报销凭证领取期限由原来的30天调整为180天(含当日)。也就是说，在乘车后的180天内，都可以领取报销凭证。

　　问：报销凭证可以补打吗？

　　答：打印好的报销凭证要收好哦，丢失或毁坏后是不能补打的。

　　问：是否可以凭“行程信息提示”和报销凭证进站乘车？

　　答：“行程信息提示”和报销凭证不能作为乘车凭证使用。

　　问：车票改签后可否重新打印报销凭证？

　　答：如果前一趟车已经领取了报销凭证，需要持已领取的凭证在车站窗口改签，交回旧的报销凭证后，再领取新改签车次的报销凭证。需要注意的是，每张车票只可以改签一次。

　　12月16日零时发车，到底哪天去车站？

　　有些旅客因为看错乘车时间导致误车，这里需要提醒大家的是，铁路列车运行时间，均采用24小时制。举个例子：如果列车发成时间为3时30分，这个时间是指当日凌晨3时，而不是下午3时，如果发车时间为12月16日0时15分，那一定要在15日的晚上到达车站候车。

　　不小心误车了怎么办？

　　如果不小心误车了怎么办？误车后可以选择在铁路12306APP或者车站窗口改签，需要注意的是，误车之后的改签只能改签当日同到站车次车票，如果当日没有车次就不能改签了。（来源：中国铁路微信公众号）⑥
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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