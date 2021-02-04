太方便啦！洛阳地铁2号线邙岭站附近设多个非机动车停车场

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖建议：是否可以在地铁2号线邙岭站出入口周边设立非机动车停车场？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖建议：是否可以在地铁2号线邙岭站出入口周边设立非机动车停车场？

洛阳市轨道交通集团回复：在地铁2号线的规划设计中，邙岭站车站出入口已考虑与非机动车的交通接驳问题，在1号、4号出入口均设有1个非机动车停车场，3号出入口设有2个非机动车停车场。目前车站出入口周边的非机动车停车场等交通接驳设施正在逐步建设。

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