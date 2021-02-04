部分驻信阳市省人大代表来洛集中视察

根据省人大常委会统一安排，13日至15日，部分驻信阳市省十三届人大代表来洛开展集中视察。

根据省人大常委会统一安排，13日至15日，部分驻信阳市省十三届人大代表来洛开展集中视察。

视察组由信阳市委副书记、组织部部长孙巍峰和信阳市人大常委会党组书记、主任谢天学带队。我市领导吴中阳、王松涛、魏险峰等参加相关活动。

在洛期间，视察组实地考察了二里头夏都遗址博物馆、二里头考古遗址公园、洛阳市规划展示馆、王城大道快速路、望朝岭立交、谷水立交、洛浦公园和位于栾川县的老君山、庙子镇庄子村、重渡沟王坪村铁路小镇、竹海野生动物园等，通过查阅资料、现场走访、听取汇报等形式，了解我市城市规划、产业发展、公共服务、交通设施、乡村振兴、文旅融合及生态建设等方面高质量发展情况。代表们对洛阳市委、市政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推动经济社会全面协调可持续发展的举措和成效表示赞赏。视察组认为，洛阳坚持以创新引领发展,高标准打造平台型创新城市、青年友好型城市、全国文明典范城市，城市发展劲头强劲、活力十足。

吴中阳表示，两市都有一些好经验、好做法值得相互学习和借鉴，希望两市在更广泛的领域内多交流多沟通，进一步深化合作，携手共进。洛阳将进一步解放思想，认真落实新发展定位，准确把握新发展阶段的目标任务，牢牢扭住以创新引领发展的具体工作，聚焦“建强副中心、形成增长极”的决策部署，坚定不移以项目强支撑、靠改革增活力、用开放拓空间，加快构建现代化经济体系，为实现“两个确保”贡献洛阳力量。（记者 智慧 见习记者 吕百营）