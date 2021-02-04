全省市县巡察工作豫西片区座谈会在洛召开

昨日，全省市县巡察工作豫西片区座谈会在我市召开。

昨日，全省市县巡察工作豫西片区座谈会在我市召开。

此次会议旨在深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和中央、省委对巡视巡察工作的重要部署，进一步把准政治定位，推动全省巡视巡察工作高质量发展，更加有效地服务省委中心工作。会上，郑州、开封、平顶山、许昌、三门峡、洛阳6个省辖市的巡察办相关负责人分别汇报了各市巡察工作，围绕近年来在巡察工作中探索出的有效做法与经验进行充分交流，并就存在问题与短板展开讨论，提出有价值的意见建议。

省纪委常委，省委巡视工作领导小组成员、办公室主任王毅在会上对6个省辖市在巡察工作方面取得的成绩予以充分肯定，并对做好今后的巡视巡察工作提出要求。他指出，要认真学习党的十九届六中全会精神，牢牢把握“两个维护”根本政治任务，遵循“发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展”巡察工作方针，扎实开展巡视巡察工作。要坚持问题导向，增强巡察工作的针对性和实效性，统筹安排常规巡察、专项巡察、机动巡察，推动巡视监督与纪检监察监督的贯通融合，高质量推进巡察全覆盖。要做好巡察“后半篇文章”，强化整改督导，切实提升巡察监督质效。要加强巡视巡察机构内部建设，不断提升规范化水平，以良好的监督成效推动新时代巡视巡察工作高质量发展。

市委副书记、政法委书记杨骁在致辞中表示，洛阳市委巡察机构牢牢把握“两个维护”根本任务，围绕中心、服务大局，高质量完成巡察全覆盖任务，切实抓好巡察整改和成果运用，为推动洛阳经济社会高质量发展提供了坚实保障。洛阳将以此次座谈会为契机，严格按照省委巡视办部署要求，认真学习借鉴、吸收转化兄弟市的好经验、好做法，明确目标、细化措施、强化保障，全面推动巡察工作再上新台阶。（记者 郭飞飞 通讯员 杨伟峰）