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提醒！2021年全国导游资格考试时间调整
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.16 10:35

　　12月14日，文化和旅游部市场管理司发布通知，2021年全国导游资格考试统一笔试时间调整为2022年3月26日，原文如下：

文化和旅游部市场管理司
关于2021年全国导游资格考试举办日期
调整情况有关事项的通知

各省、自治区、直辖市文化和旅游厅(局)，新疆生产建设兵团文化体育广电和旅游局：

　　为统筹做好新冠肺炎疫情防控和2021年全国导游资格考试组织实施工作，经审慎研究，现就2021年全国导游资格考试举办日期调整情况及有关事项通知如下：

　　一、举办日期

　　2021年全国导游资格考试统一笔试时间调整为2022年3月26日(周六)，各省级文化和旅游行政部门须于4月15日前完成现场考试(面试)工作并报送成绩。

　　二、参考人员

　　2021年9月10日17:00前已完成报名审核和交费，且11月16日前未申请退费的考生。

　　三、考试科目及时间

　　四、准考证打印

　　2022年3月18日9:00起，考生可通过全国导游资格考试网上报名系统下载准考证并自行打印。报名信息审核未通过、未交费或已申请退费考生，无法下载、打印准考证。

　　五、考试结果公布

　　考生的考试结果以笔试成绩、现场考试(面试)成绩和总成绩均满足划线要求为合格。加试考生的考试结果以现场考试(面试)成绩满足划线要求为合格。考生的考试成绩仅当次考试有效。

　　2022年5月20日9:00起，考生可登录全国导游资格考试网上报名系统查询考试结果。

　　六、其他事项要求

　　考试其他有关事项工作要求参照《文化和旅游部办公厅关于组织实施2021年全国导游资格考试的通知》(办市场发〔2021〕117号)执行。

　　特此通知。

　　文化和旅游部市场管理司

　　2021年12月14日
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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