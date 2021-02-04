提醒！2021年全国导游资格考试时间调整

2021年全国导游资格考试统一笔试时间调整为2022年3月26日(周六)，各省级文化和旅游行政部门须于4月15日前完成现场考试(面试)工作并报送成绩。

2021年全国导游资格考试统一笔试时间调整为2022年3月26日(周六)，各省级文化和旅游行政部门须于4月15日前完成现场考试(面试)工作并报送成绩。 12月14日，文化和旅游部市场管理司发布通知，2021年全国导游资格考试统一笔试时间调整为2022年3月26日，原文如下： 文化和旅游部市场管理司

关于2021年全国导游资格考试举办日期

调整情况有关事项的通知 各省、自治区、直辖市文化和旅游厅(局)，新疆生产建设兵团文化体育广电和旅游局： 为统筹做好新冠肺炎疫情防控和2021年全国导游资格考试组织实施工作，经审慎研究，现就2021年全国导游资格考试举办日期调整情况及有关事项通知如下： 一、举办日期 2021年全国导游资格考试统一笔试时间调整为2022年3月26日(周六)，各省级文化和旅游行政部门须于4月15日前完成现场考试(面试)工作并报送成绩。 二、参考人员 2021年9月10日17:00前已完成报名审核和交费，且11月16日前未申请退费的考生。 三、考试科目及时间 四、准考证打印 2022年3月18日9:00起，考生可通过全国导游资格考试网上报名系统下载准考证并自行打印。报名信息审核未通过、未交费或已申请退费考生，无法下载、打印准考证。 五、考试结果公布 考生的考试结果以笔试成绩、现场考试(面试)成绩和总成绩均满足划线要求为合格。加试考生的考试结果以现场考试(面试)成绩满足划线要求为合格。考生的考试成绩仅当次考试有效。 2022年5月20日9:00起，考生可登录全国导游资格考试网上报名系统查询考试结果。 六、其他事项要求 考试其他有关事项工作要求参照《文化和旅游部办公厅关于组织实施2021年全国导游资格考试的通知》(办市场发〔2021〕117号)执行。 特此通知。 文化和旅游部市场管理司 2021年12月14日 ⑥