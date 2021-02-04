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徐衣显与河南出入境边防检查总站政治委员王海兴举行工作会谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.16 08:27

　　昨日上午，市委副书记、代市长徐衣显与来洛调研的河南出入境边防检查总站政治委员王海兴一行举行工作会谈，双方就进一步扩大洛阳口岸开放、加强边检站建设等工作进行深入交流。

　　徐衣显对王海兴一行来洛表示欢迎，对河南出入境边防检查总站对洛阳口岸开放工作的关心支持表示感谢。他说，洛阳市委、市政府高度重视口岸开放工作，正深入贯彻党的十九届六中全会和省、市党代会精神，抢抓构建新发展格局、推动中部地区高质量发展、黄河流域生态保护和高质量发展、副中心城市建设等重大战略机遇，以创新为引领，聚焦平台型创新城市、综合型枢纽城市建设，充分释放“五区联动”叠加效应，进一步拓展开放领域、建好开放平台、畅通开放通道、壮大开放主体，以开放促改革、促创新、促发展。希望河南出入境边防检查总站继续关注洛阳、大力支持洛阳，为洛阳扩大开放和边检站建设提供更多指导帮助，在高水平开放中积蓄重振辉煌之势。

　　王海兴表示，进一步扩大洛阳口岸开放是双方共同的目标任务，河南出入境边防检查总站将与洛阳一道，加强常态化沟通对接，注重项目化工作推进，为洛阳“建强副中心、形成增长极、重振新辉煌”赋能助力。（记者 孙自豪）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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