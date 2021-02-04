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徐衣显带队暗访督导全国文明典范城市创建工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.16 08:17

徐衣显带队暗访督导全国文明典范城市创建工作
常态长效高质量创建全国文明典范城市
惠民利民全方位打造城市发展的新标杆

　　昨日，市委副书记、代市长徐衣显带领有关部门负责同志采取“四不两直”方式，深入部分城市区暗访督导全国文明典范城市创建工作，强调要深入贯彻习近平总书记关于城市工作的重要论述，锚定文明典范城市创建标准目标，坚持惠民利民、常态长效，精准施策、精细管理，高标准、高质量抓好文明创建工作，全方位提升城市承载力、亲和力和感召力。

　　在瀍河区北窑街道，徐衣显仔细察看沿线市容市貌，深入新时代文明实践所了解功能设置、活动开展等情况，与基层党员干部群众亲切交谈，听取大家对文明创建、社区治理、物业管理、公共服务等方面的意见建议。金家街社区发挥老党员、老干部、老教师、老战士、老工人“五老”作用，参与社会治理，创建效果明显，徐衣显给予充分肯定，赞扬老党员党性强、觉悟高，发挥余热显担当，传递文明正能量，是社区的热心人、居民的贴心人。

　　徐衣显强调，创建全国文明典范城市，是落实新的城市发展理念、践行以人民为中心发展思想的必然要求，要坚持人民群众是文明创建的主体，是城市发展的最大受益者和最终评判者，要充分调动群众积极性，培育提升家园意识，引导居民共同参与、齐心协力，全民创建、共建共享，以创建成果增强群众获得感、归属感、幸福感。

　　在老城区，徐衣显走进大型超市、背街小巷，实地了解诚信经营、停车管理、老旧小区改造等情况，仔细检查宣传栏、广告牌、垃圾箱等细节，徐衣显强调，文明创建要从细处着眼、从实处发力，统筹硬件软件，兼顾颜值气质，系统推进城市有机更新、老旧小区改造、市容市貌整治、市政工程建设等各项工作，以“微改造”促进“精提升”，用“绣花功夫”实现“常态长效”。

　　在西工区金谷园街道和洛龙区太康东路街道、关林街道等地暗访时，徐衣显对发现的问题现场交办，要求限时整改到位。他强调，从“文明城市”升级到“文明典范城市”，是在更高层次、更高标准上对城市综合实力、发展活力、治理能力的综合比拼，要突出目标导向、结果导向，统筹文明典范城市创建、平台型创新城市建设、青年友好型城市建设，更加注重思想政治引领，更加注重城市建设提质，更加注重市民素质提升，更加注重小区创建提标，高质高效推进各项工作，奋力打造更具影响力、辐射力、引领力的城市发展新标杆。

　　王飞等参加活动。(记者 孙自豪)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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