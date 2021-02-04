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公主豪宅占半个坊
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2021.12.16 08:13

　　前两天，国家文物局在北京召开“考古中国”重大项目重要进展工作会，通报河南洛阳正平坊遗址等重要考古成果。考古发现，遗址西半坊为一座大型宅院，推测为唐代太平公主的宅院。

　　正平坊是唐代洛阳城郭城里坊区的重要里坊之一，系文献中记载唐代孔庙、国子监、太平公主宅(后改为安国女道士观)所在地，其位置在今天的龙门大道以东，南北跨乐天路、赵村北一带。

　　太平公主是唐高宗和武则天最小的孩子，生于东都洛阳皇宫紫微城，备受父母宠爱。

　　太平公主8岁时，以为去世的外祖母荣国夫人杨氏祈福为名，出家为女道士，太平是她的道号。虽称出家，但她一直住在宫中，尽享荣华富贵。

　　武则天生前，太平公主慑于母亲的威势，做事谨慎，并未干预朝政，只是在外大肆购房置地，占地半个正平坊的宅院更是装修豪华。

　　太平公主崇尚奢靡。公元699年，大臣宗楚客在东都洛阳宣风坊建造新宅，因过分奢华而遭到贬斥。宗楚客的宅第以文柏为梁，用抛光的大理石做地坪，墙壁则用掺了沉香粉的胶泥涂抹。太平公主参观后感慨：“观其行坐处，我等虚生浪死！”很是艳羡。

　　正平坊太平公主宅院与应天门城楼遥相呼应，地理位置得天独厚，据史料记载，有200亩之大，是名副其实的豪宅。从目前发掘的遗址情况来看，坊里多处街道被太平公主的宅院围墙截断，可见公主权势熏天，为把自己的宅院建得阔绰，不惜占用公共街道，相当霸道。

　　太平公主在东都洛阳生活时间较长，据史料记载，除了正平坊之外，她在尚善坊还有一处宅院。尚善坊是唐代洛阳城内的富人区，除了太平公主，唐中宗李显的女儿安乐公主也曾住在这里。

　　公元713年，太平公主涉嫌谋反，被李隆基派兵擒获，后被迫在家中自尽。太平公主在正平坊的豪宅也被李隆基改成了安国女道士观，赐给已出家的胞妹玉真公主。

　　多年以后，唐朝大诗人刘禹锡途经安国观，写下《经东都安国观九仙公主旧院作》：“仙院御沟东，今来事不同。门开青草日，楼闭绿杨风。将犬升天路，披云赴月宫。武皇曾驻跸，亲问主人翁。”曾经的太平公主豪宅人去楼空，繁华不再，令人唏嘘。

　　随着考古发掘的进展，正平坊太平公主豪宅遗址呈现在世人面前，只是，当年这位强势公主霸占的地盘，如今已成了百姓安居乐业的地方。
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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