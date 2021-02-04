百里二郎的美食吃播（上）

正在热播的古装剧《风起洛阳》中，洛阳小伙儿王一博扮演的百里弘毅，是一个贵公子，乃大唐工部尚书百里延的二儿子，玉树临风，俊秀儒雅，人唤“百里二郎”。

正在热播的古装剧《风起洛阳》中，洛阳小伙儿王一博扮演的百里弘毅，是一个贵公子，乃大唐工部尚书百里延的二儿子，玉树临风，俊秀儒雅，人唤“百里二郎”。

百里二郎不谙世故，偏是一个“吃家儿”，能吃，会吃，懂吃，绰号“天下第一饕客”。他现场“吃播”的洛阳美食，有鱼脍、酥酪、羊肉汤、炙肉……唐代洛阳真有这些食物，还是编剧瞎编的？咱们慢慢道来。

神都酥酪：天枢的高度

百里二郎嘴刁。据其好搭档高秉烛统计，此君在洛阳南市吃了70多家食摊，评价“尚可”的只有20多家。

“尚可”意为还行、差不多。酥酪店老板却将这评价奉若至宝：“百里二郎说尚可，那可是天枢的高度，可以上天啦！”

天枢，亦称“大周万国颂德天枢”，用铜铁合铸而成，是武则天的纪功柱，寓意“天下中枢”。天枢位于隋唐洛阳城皇城正南门端门外，高耸入云，俯瞰全城。

以天枢的高度作比，可见百里二郎都认可的酥酪，是古人眼中的上等美味。

酥是从牛乳、羊乳中提炼的酥油。酪类似于布丁、酸奶等发酵乳，有干酪和湿酪。

乳制品并非舶来品。早在原始社会，河洛先民就饲养牛、羊等产奶家畜。周代有“牛人”“羊人”等官吏，专管养牛羊。《礼记》记载：“以炮以燔，以亨(烹)以炙，以为醴酪。”有人认为，至迟两千多年前，我国就出现乳制品了。

西晋时，南方人陆机、陆云来京都洛阳谋生，曾拜访高官王济。王济是当红牛人，生活奢侈，好显摆。他觉得陆家兄弟都是乡巴佬，指着席上的羊酪炫耀：“你们老家有啥吃的能跟这个比？”可见那时的羊酪很稀罕。

古籍《饮膳正要》中记有酥酪的做法：“用乳半杓，锅内炒过，用余乳熬数十沸……罐盛待冷，掠取浮皮，以为酥；入旧酪少许，纸封放之，即成矣。”

唐代，酥酪的制法更为精细，洛城酥酪乃一绝。晚年定居洛阳的白居易，以醍醐比美酒，诗云“更怜家酝迎春熟，一瓮醍醐待我归”。

醍醐是酥酪中的极品——精炼奶油，连佛家都赞美它是人间美味，醍醐灌顶，茅塞顿开。只是，醍醐极其珍贵，一般人无福消受。

不喝汤不算洛阳人

洛阳人好喝汤。百里二郎身为洛阳郎，自然也爱喝汤，尤其是“小南桥老陶家的头碗羊汤”。他和高秉烛第一次见面，就是在这儿喝的羊肉汤。

洛阳人很早就开始吃羊肉了，这是有史料支撑的：唐代著名的烧尾宴有58道菜，其中和羊肉有关的便有8道菜；《太平广记》里提到肉类105次，其中提到的羊肉类有47次，排名第一。唐人吃羊，主要是炙烤，也有水煮。水煮之法可以做水盆羊肉，也可以熬羊肉汤。滚烫鲜香的羊肉汤，一碗不够喝，必须得添汤！

没人当真的“禁屠令”

其实，在百里二郎生活的时代，吃羊肉可是违禁的。女皇武则天信佛，曾下过一道“禁屠令”：禁止杀生。若有屠宰禽畜或捕猎鱼虾者，抓住就打板子。朝廷禁屠，不仅是因为“上天有好生之德”，也因牛、马等牲畜能干活，保护它们就是保护生产工具。

道理没错，但老百姓不开心了：这不让吃，那不让吃，日子怎么过？

朝廷专员娄师德下基层视察，地方官设宴接待，端上来一盆羊肉，解释说：“这羊是狼咬死的。”老娄笑了：“此狼真懂事。”既然是狼咬死的，那便不算犯禁，吃吧。

厨子又端上一盘鱼，说：“鱼也是狼咬死的。”老娄生气了：“蠢货！鱼咋能是狼咬死的，应该说是水獭咬死的。”

上有政策，下有对策，有了“懂事的狼和水獭”，禁屠令的执行情况可想而知。

某日，洛阳定鼎门外有一辆草车翻了，露出了两坨新鲜羊肉。拉车人自知犯禁，跑了。长官彭先觉推卸责任，说：“禁屠这事儿是刘缅管的，应罚他吃一顿棍棒，羊肉可分给高官们吃。”

刘缅赶紧穿上厚裤子等着打屁股。哪知武则天批示：“老彭的意见不妥，羊肉应给小刘吃。”

官员张德得子，偷偷宰羊请客。同事杜肃来吃桌，吃饱了告张德违禁，卖友求荣。武则天没处罚张德，反而提醒他：饭局有小人，请客须谨慎。

可见，武则天自己都不太把禁屠令当回事。没法儿太当真啊——据小道消息，女皇自己都爱吃“冷修羊”。食色，性也。估计百里二郎一边喝汤一边暗自点赞：女皇英明！(记者 张丽娜)