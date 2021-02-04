听！“青言青语”讲述青春故事【视频】

15日下午，洛阳市新安县人民会堂二楼会议室成为名副其实的青年主场——台上讲述的，是各领域涌现出的青春楷模；台下坐着的，有新安县各乡镇(产业区)、县直中学、企业团组织主要负责人，新安县第七届杰出(优秀)青年，新安县各级青年文明号号长等100余名青年代表。

15日下午，洛阳市新安县人民会堂二楼会议室成为名副其实的青年主场——

台上讲述的，是各领域涌现出的青春楷模；台下坐着的，有新安县各乡镇(产业区)、县直中学、企业团组织主要负责人，新安县第七届杰出(优秀)青年，新安县各级青年文明号号长等100余名青年代表。

优秀青年汇聚一堂，聆听党的十九届六中全会精神宣讲，见证新安县“青鸟传音”青年讲师团成立。

“党的十九届六中全会发出的号令，激励着我们在新时代新征程上争取更大荣光。”新安县青要山镇团委书记赵寅飞说，作为青鸟使者，作为一名青年人，他将当好习近平新时代中国特色社会主义思想的“宣传员”、青年民意的“传递员”、青年成才成长的“服务员”，引导广大青少年听党话、跟党走，扣好人生第一粒扣子。

“今天我宣讲的题目是《要做黄医生》。”新安县人民医院产科医生黄金辉身着白大褂走上演讲台，开门见山说道。从小时候梦想的“黄医生”，到工作后病人在喊、护士在叫、老师在唤的“黄医生”；从不知疲倦帮助病患、找到从医成就感的“黄医生”，到冲上抗疫一线的“黄医生”……她娓娓道来、声情并茂，通过一段段真实的故事，彰显了青年医务工作者的责任担当，深深地打动了现场观众。

新安一高的思政课老师潘鹏程从回顾党史细节、新中国成立以来国家国际地位的一步步提升等党和国家的大事，讲到学校里学生身边发生的小事，带来了一堂不枯燥的思政课，令现场观众充满力量。

近三个小时的活动中，六名各领域青年代表和返乡创业青年典型，结合各自的成长奋斗和心路历程，对党的十九届六中全会精神进行了青年化阐释和解读。宣讲现场妙语横生，他们用青春的声音讲述青春故事，让全会精神涤荡身心。

团新安县委相关负责人表示，为深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，推动党的青年理论武装工作创新发展，在青年群体中唱响主旋律、弘扬正能量、传播好声音，新安县成立了由30名各界青年组成的“青鸟传音”青年讲师团，引导团员青年为洛阳青年友好型城市建设贡献青春力量。下一步，新安县“青鸟传音”青年讲师团将通过“线上宣传+线下分享”相结合的模式，走进学校、企业、机关、农村等地开展巡回宣讲活动，感召青年一代感悟中国精神，点燃青春激情，燃烧青春梦想。（记者 李冰 李鹏 通讯员 张珂 文/图/视频）