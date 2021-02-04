阵风6级到7级！洛阳市气象台发布大风蓝色预警

洛阳市气象台12月15日19时30分发布大风蓝色预警信号：预计未来24小时内，洛阳市所辖各县区有5级左右西北风，阵风6级到7级，请加强防范。

洛阳市气象台12月15日19时30分发布大风蓝色预警信号：预计未来24小时内，洛阳市所辖各县区有5级左右西北风，阵风6级到7级，请加强防范。 洛阳市气象台12月15日19时30分发布大风蓝色预警信号：预计未来24小时内，洛阳市所辖各县区有5级左右西北风，阵风6级到7级，请加强防范。 防御指南： 1.政府及相关部门按照职责做好防大风工作； 2.关好门窗，加固围板、棚架、广告牌等易被风吹动的搭建物，妥善安置易受大风影响的室外物品，遮盖建筑物资； 3.相关水域水上作业和过往船舶采取积极的应对措施，如回港避风或者绕道航行等； 4.行人注意尽量少骑自行车，刮风时不要在广告牌、临时搭建物等下面逗留； 5.有关部门和单位注意森林等防火。 另外，洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，受西北气流影响，预计： 今天夜里，多云到阴天，高海拔地区有小雨或雨夹雪；明天(16日)白天多云到晴天，西北风逐渐增加至4级到5级，气温-1℃到12℃；明天夜里到后天白天，晴天到多云，西北风3级左右，气温-3℃到5℃。(记者 余子愚 通讯员 郭铭博)