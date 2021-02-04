洛阳人免票！“家乡人免票游龙门”活动安排上了

记者刚刚从洛阳龙门园区旅游局获悉，为了让家乡人民更好地分享龙门文化旅游发展成果，进一步加大文旅惠民的深度和力度，龙门园区在统筹错峰出行、强化疫情防控、做好文物保护、保障游览安全的基础上，开展主题为“家乡人免票游龙门”活动。自2022年2月21日至2022年3月27日，龙门石窟景区对全市居民实行分时、分期免门票参观游览计划。

记者刚刚从洛阳龙门园区旅游局获悉，为了让家乡人民更好地分享龙门文化旅游发展成果，进一步加大文旅惠民的深度和力度，龙门园区在统筹错峰出行、强化疫情防控、做好文物保护、保障游览安全的基础上，开展主题为“家乡人免票游龙门”活动。自2022年2月21日至2022年3月27日，龙门石窟景区对全市居民实行分时、分期免门票参观游览计划。

免票群体

1.洛阳市居民，凭本人身份证原件；

2.在洛阳工作的外省籍人员，凭洛阳居住证原件和本人身份证原件；

3.在洛阳辖区学校在读的中小学生、大学生、研究生、博士生凭本人学生证原件和本人身份证原件(或户口簿原件)；

据介绍，景区每天设定40000张免费门票参与此次活动，预定满后即刻关闭预定通道。景区严格执行分时预约、分期参观游览规定。未按规定时间、未预定登记、未预定到《洛阳人“零”元酬宾门票》专项活动票的游客，谢绝接待；不在本人所在辖区(区县)免票参观游览活动期内前来龙门景区的游客，需按景区规定另行购买门票。

游客可选择在“微信、支付宝、携程”三个平台预定《洛阳人“零”元酬宾门票》。微信搜索或关注“龙门石窟”微信官方公众号或小程序；支付宝搜索龙门石窟景区；携程搜索龙门石窟；以上三种方式均可预定《洛阳人“零”元酬宾门票》专用门票；景区实行实名预定，登记时必须填写个人真实身份信息。

游客入园时，需出示已预约登记成功的《洛阳人“零”元酬宾门票》二维码和出示本人身份证原件，景区工作人员将进行查证核验，二者必须统一、缺一不可。活动期间景区其它服务项目和服务时间不变。夜游龙门参观游览不在此次免票活动范围之内；景区部分窟龛正在保护性维护，请大家注意安全。

景区将严格落实疫情防控“限量、预约、错峰”要求，所有游客需出示本人实时“健康码”和“行程码”。14天内到过全国中高风险地区所在城市的游客，需提供本人48小时核酸检测阴性证明，无核酸检测证明者谢绝入园参观游览。

景区采取疫情防控动态化管理方式，依据疫情风险评估结果，按照国家、省、市疫情防控要求和有关疫情防控通报信息，结合景区防疫工作实际，及时动态调整疫情防控措施，请游客及时关注龙门官方网站、微信、微博、抖音等发布的相关信息。（记者 李冰 通讯员 姜艺莎 文/图）