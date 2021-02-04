正平坊遗址内建筑级别有多高？看看这些瓦当就知道

这两天，“太平公主的豪宅”将正平坊遗址考古发掘工作送上了热搜话题。15日，结合大家关心的热点，在考古发掘现场，记者邀请考古专家透露了更多细节。

洛阳正平坊遗址俯瞰图

这两天，“太平公主的豪宅”将正平坊遗址考古发掘工作送上了热搜话题。

15日，结合大家关心的热点，在考古发掘现场，记者邀请考古专家透露了更多细节。

莲花瓦当

檐瓦

●正平坊遗址出土的主要文物有哪些？

中国社会科学院考古研究所洛阳工作站站长、洛阳唐城考古工作队队长、副研究员石自社：正平坊遗址出土了大量的莲花纹瓦当、筒瓦、板瓦、脊饰等建筑构件，以及青釉、白釉、黑釉的盏、盘、碗等生活用品。这些出土的建筑构件与隋唐洛阳城宫城区所见相同，工艺繁杂、纹饰精美，年代主要为唐代中晚期，也从一个方面证实坊内建筑的级别较高。考古发现表明，瓦在西周时期就已经出现和使用。受佛教影响，莲花纹瓦当在魏晋南北朝时期大为流行，直接影响到隋唐两代，建筑的等级越高，瓦的制作和纹饰越精美。