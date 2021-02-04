“吞”30万吨垃圾“吐”约1亿千瓦时发电量！洛阳一垃圾焚烧发电项目投用

“每个抓斗一次可转移近6吨垃圾。”15日，洛阳垃圾焚烧发电重点项目之一的新安生活垃圾焚烧发电项目建成投用，当天点火运行。

“每个抓斗一次可转移近6吨垃圾。”15日，洛阳垃圾焚烧发电重点项目之一的新安生活垃圾焚烧发电项目建成投用，当天点火运行。

工作人员裴会芳告诉记者，该项目的垃圾存储池可存储1万多吨垃圾，人员可通过两套垃圾吊设备对垃圾进行转移。

记者在现场了解到，新安生活垃圾焚烧发电项目为2021年省、市、县重点项目，由河南投资集团控股的城发环保能源(新安)有限公司承建，位于新安县正村镇静脉产业园内。去年9月，该项目开建，目前占地105亩，日处理新安、孟津生活垃圾800吨，年处理垃圾约30万吨，年发电量约1亿千瓦时。据了解，此类项目在我市4个县区均有布局，此次新安项目在全市率先建成投用，起到了先行示范作用。

该项目相关负责人庞波介绍，该项目运行后，垃圾处理费为每吨73元；所发电的价格为每千瓦时0.65元；每年产值约8000万元，平均年上缴税收约1000万元；可彻底解决新安、孟津垃圾占用土地问题，减小垃圾填埋带来的地下水系污染风险，大大减少垃圾处理成本，增加社会经济效益。同时，项目所在地正在进行绿化等配套设施建设，未来，花园式厂区将成为环保教育基地，为群众提供研学之便。（记者 赵硕 文/图 通讯员 郭建立）