洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“吞”30万吨垃圾“吐”约1亿千瓦时发电量！洛阳一垃圾焚烧发电项目投用
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.15 19:16

　　“每个抓斗一次可转移近6吨垃圾。”15日，洛阳垃圾焚烧发电重点项目之一的新安生活垃圾焚烧发电项目建成投用，当天点火运行。

　　工作人员裴会芳告诉记者，该项目的垃圾存储池可存储1万多吨垃圾，人员可通过两套垃圾吊设备对垃圾进行转移。

　　记者在现场了解到，新安生活垃圾焚烧发电项目为2021年省、市、县重点项目，由河南投资集团控股的城发环保能源(新安)有限公司承建，位于新安县正村镇静脉产业园内。去年9月，该项目开建，目前占地105亩，日处理新安、孟津生活垃圾800吨，年处理垃圾约30万吨，年发电量约1亿千瓦时。据了解，此类项目在我市4个县区均有布局，此次新安项目在全市率先建成投用，起到了先行示范作用。

　　该项目相关负责人庞波介绍，该项目运行后，垃圾处理费为每吨73元；所发电的价格为每千瓦时0.65元；每年产值约8000万元，平均年上缴税收约1000万元；可彻底解决新安、孟津垃圾占用土地问题，减小垃圾填埋带来的地下水系污染风险，大大减少垃圾处理成本，增加社会经济效益。同时，项目所在地正在进行绿化等配套设施建设，未来，花园式厂区将成为环保教育基地，为群众提供研学之便。（记者 赵硕 文/图 通讯员 郭建立）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·被熟人托关系问病是一种什么体验？
  • ·忍耐腹痛近10天 这事儿可不该忍
  • ·一到外孙女放学时间，她就脖子硬还头痛……
    • 寺沟村：看精美壁画 赏“中原第一碑”
    寺沟村：看精美壁画 赏“中原第一碑”
    寺沟村：看精美壁画 赏“中原第一碑”
        近日，河南省住建厅、文化和旅游厅等部门联合发布河南省第六批传统村落名录，洛阳市偃师区山化镇寺沟村名列...
  • ·一架桥，三座城，三处名人故里
  • ·有姿有味网红墙 赏景拍照皆相宜
  • ·半日时光游古村 寻访英烈殉难地
    		•
    		 
    新闻排行
  • 12月31日，洛阳住房公积金业务暂停办理
  • 巨型牡丹扮“亮”牡丹桥南！洛阳又新...
  • 最新！全国疫情中高风险地区名单，增...
  • 知名文旅专家授课 助推洛阳打造沉浸...
  • 隋唐洛阳城南市、北市、西市遗址在哪...
  • 优良天数已达232天 洛阳提前完成2021...
  • 江凌到洛宁县调研乡村振兴等工作
  • 徐衣显主持召开市政府第九十九次常务会议
  • 公交礼让“组合拳” 助力创建“文明...
  • 洛龙区：小李屯、王屯安置小区项目正...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市可折的公交异形卡何时开始出售？
    洛阳市民可用公众号预约接种带状疱疹疫苗
    精彩图片
    趣味社区运动会 增进邻...
    冬日暖阳 乐享生活【组...
    老城区道北路街道党群...
    返乡种菊拓富路 致富...
    精彩热帖

    街头

    冬日月季美丽绽放

    肯尼亚国鸟

    从政坊黑天鹅
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605