洛阳豫剧电影《唐知县放粮》完成拍摄

近日，由洛阳市偃师区豫剧团演出的豫剧电影《唐知县放粮》在横店影视城完成拍摄，预计2022年3月在院线放映。

近日，由洛阳市偃师区豫剧团演出的豫剧电影《唐知县放粮》在横店影视城完成拍摄，预计2022年3月在院线放映。

《唐知县放粮》由河南省戏剧家协会顾问、偃师人庞新智编剧，讲述了洛东县知县唐成冒着砍头之罪，私自打开国库、开仓放粮，拯救灾民的故事，体现了唐知县“国以民为本，民以食为天”的为民情怀。

《唐知县放粮》故事紧接经典剧目《唐知县审诰命》，由豫剧表演艺术家牛得草弟子、国家一级演员王艺红(艺名牛小草)饰演唐成，第十二届河南省戏曲红梅奖金奖获得者、青年演员王宁饰演唐成妻。

“《唐知县放粮》是一部正喜剧，也是偃师区豫剧团首次拍摄豫剧电影，该剧共有六场戏，其中唐知县为了自证清白，自设刑场，自裁伏法的情节诙谐生动，引人瞩目。”王艺红说，在进行电影拍摄前，该剧已在舞台上演出近40场，受到观众欢迎和好评。

记者获悉，《唐知县放粮》的排练及演出，得到偃师区委、区政府、区文广旅局等单位关心和支持。在完成豫剧电影拍摄后，偃师区豫剧团于12月12日在洛阳职业技术学院完成《唐知县放粮》舞台版录制，将在央视戏曲频道播放。(记者 余子愚 杨凤轩)(偃师区豫剧团供图)