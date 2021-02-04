孟津：定制知识“大餐” 赶考路上葆活力

“洛阳石化百万吨乙烯项目‘百万吨’从何而来？”稍作停顿，中石化洛阳石化公司首席专家兼发展规划部经理张锋说出答案，“这是指乙烯单品的产量，乙烯单品要经过蒸汽裂解装置分离出来……”14日下午，孟津区委区政府举办培训讲座，邀请行业专家为该区党员干部“充电”。

“洛阳石化百万吨乙烯项目‘百万吨’从何而来？”稍作停顿，中石化洛阳石化公司首席专家兼发展规划部经理张锋说出答案，“这是指乙烯单品的产量，乙烯单品要经过蒸汽裂解装置分离出来……”14日下午，孟津区委区政府举办培训讲座，邀请行业专家为该区党员干部“充电”。

作为孟津区的主导产业，石化产业的转型升级和高质量发展，对该区的重要性不言而喻。掌握石化产业特征、发展规律、市场需求等“知识点”，是该区领导干部的迫切需求也是要完成的规定动作。

台上，专家讲得仔细，台下，听众听得入迷。

“我国炼化领域将朝着一体化、规模化、集群化方向发展”“乙烯产业高端化发展已成必然趋势”“规划建设乙烯项目，延伸发展高端石化产品前景乐观、未来可期”“洛阳石化正在努力建设和打造中部地区具有较强竞争力的炼化一体化企业”……不到两个小时的讲座，知识密集、能量满格，众人笔记本记得密密麻麻。

“昨天的太阳晒不干今天的衣服！新情况新事物新问题层出不穷，必须沉下心来学习，时刻保持求知若渴的心态，解决本领恐慌、能力危机，做经济发展的‘行家里手’！”讲座结束，孟津区委主要负责人一席话发人深思，振奋人心。

“平时站位不够高，对经济形势的了解不够深入。”“石化产业是支柱产业，咱做不了内行，也绝不能做外行！”讲座结束，领导干部们还沉浸其中，他们知道，新时代“赶考”之路，考卷常新……（记者 王艳杰 通讯员 关晓萌）