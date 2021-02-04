推动产业集聚 洛龙区力争光电产业增值500亿元

15日上午，位于洛龙区的中航光电高端电子器件产业园项目建设不断提速，整体项目进入文勘阶段，再加上亨通光纤光缆(洛阳)生产基地项目预计年内达成框架协议，该区光电产业有望通过3到5年时间，实现增值500亿元，进一步释放集聚效应，加速推进我市光电产业集群发展。

15日上午，位于洛龙区的中航光电高端电子器件产业园项目建设不断提速，整体项目进入文勘阶段，再加上亨通光纤光缆(洛阳)生产基地项目预计年内达成框架协议，该区光电产业有望通过3到5年时间，实现增值500亿元，进一步释放集聚效应，加速推进我市光电产业集群发展。

推动产业集聚是加快制造业高质量发展的必由之路。“十四五”期间，我市将依托实施产业集群发展行动，持续推动产业转型升级，着力提升优势产业集聚度和竞争力。为落实相关精神，洛龙区今年以来以打造光电产业增长极为目标，以创新机制强化服务保障为抓手，不断实施推进系列战略。

“坚持‘项目为王’工作理念，同时结合深入开展‘万人助万企’活动，我们围绕光电产业发展，共使出了创新招商机制、壮大产业链条、打造产业社区‘关键三招’。”洛龙区相关负责人表示。

创新机制，为招商引资提供保障。为提升产业招商效果，该区联合中航光电，目前成立了洛龙高新区光电产业招商引资工作领导小组，以及北京、上海、深圳、成都4个驻外招商小组，通过定期召开招商引资联动专题会，迄今已谋划项目25个、在谈项目10个、拟签约项目4个。同时，围绕打造智库，该区拟建立光电产业研究专家库，成立光电产业研究中心，统筹重点项目落地建设全流程跟踪服务工作。

“链主”招商，培育壮大优势产业链条。按照“店小二”服务理念，该区严格落实重点项目包保责任制，以中航光电为牵引，积极绘制光电产业链全景图、现状图，并紧密围绕中航光电在电子信息制造产业链条的上下游企业，引进和发展光纤光缆、光电连接器、超级电容器等电子元器件产业，从而进一步提升本地配套率，加速培育壮大光电产业集群。

打造产业社区，推进低效用地盘活。围绕利尔耐火、一拖里科、阿特斯二期、中硅高科等地块，洛龙区当前还正按照“产城融合、产城互动”总体要求，高标准谋划推进建设光电产业社区，随着各项工作持续推进，未来一座集“高端商务、科教创新、健康医养、生态宜居”于一体的光电科技生态城将在该区冉冉升起。（记者 陈曦 特约通讯员 苟华云）