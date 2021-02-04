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情系老人冷暖 建设美好生活——建行洛阳北大街支行特色服务受称赞
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.15 18:40

　　“孔姑娘，你好”，老人说着从口袋里小心翼翼地掏出一张折叠整齐的纸，边递边说：“我想谢谢你，这封感谢信你收下”，“谢谢您大爷！谢谢您对我们工作的认可，这是我应该做的”。

　　这是不寻常的一天，一大早，建行洛阳北大街支行办理业务的老人坐满了营业厅，一位84岁的老大爷听到叫号声，急切地奔向2号窗口，就出现了开头的一幕。

　　“你们对我们老年人的服务真是太用心了，到这里办业务我很舒心……”在等候办理业务的老人，纷纷为建行员工的热情耐心服务点赞。

　　北大街支行地处洛阳老城繁华街区且承接着洛阳铁路退休职工代发养老金的支取业务，客流量大且老年客户居多，存取款业务量大，如何服务好老年客群，北大街支行想了很多办法，特别是党史学习教育以来，支行致力于“我为群众办实事”，开展员工亮身份，明底色，争做老年客户的知心人活动，把适老服务提高到了新的高度。

　　“老吾老以及人之老”，支行在营造尊老、敬老、爱老的服务氛围下工夫，在晨会服务点评中讲得最多的是如何做到热情服务、耐心服务、周到服务，要像对待亲人家人一样服务好老年客户。坚持四个一“微笑要灿烂一些、声音要大一些、口气要柔和一些、语速要慢一些”，让老年人感受到家人般的关怀和关爱，让点点滴滴的小温情，像星星之火传递着正能量，温暖着这些老人，温暖着这座城市。

　　在适老设施与服务上为老年人做文章。为老年人提供有拐杖、水杯、不同度数的老花镜、放大镜、爱心座椅等服务设施，为特殊老人开辟绿色通道，对年长者提供搀扶护送服务，协助其办理业务。

　　时代在发展，在银行实行无纸化办公的情况下，有些老人一时还不适应“智能设备”服务，遇上这样的客户，员工就会把纸质凭证打印出来，按照老年人的办理业务的习惯办理业务。尤其是每月15日-20日养老金支取高峰期，支行集全行之力做好服务，同时给老年客户讲解金融知识，进行反假币、非法集资等宣传，提高他们的防范意识，保护好“钱袋子”。

　　支行的温情服务收获了老年客群的口碑，圈了一大批“铁粉”，甚至还有老人，每个月转两次车也要来这里办理业务，“特色服务”不胫而走，而且还经常有老人给员工带点儿面点、蒸菜、凉茶之类，建行北大街支行，老年客户温暖的家。⑧
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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