先睹为快！洛阳地铁2号内部装修实景图来啦【视频】

距离洛阳地铁2号线开通试运营的日子越来越近，各个站点建设进展如何？又有哪些特色？15日上午，记者来到洛阳地铁2号线的部分站点，进行实地探访，为您提前“剧透”。

距离洛阳地铁2号线开通试运营的日子越来越近，各个站点建设进展如何？又有哪些特色？15日上午，记者来到洛阳地铁2号线的部分站点，进行实地探访，为您提前“剧透”。

八里堂站站厅层装饰

在地铁2号线八里堂站，记者看到，各个出入口已基本完成施工，指示牌和路标已安装完毕，闸机、自动售票机等设备开始调试试运行，工作人员不间断地进行清扫保洁。

车站内的自助处理系统

记者以此站为起点，乘坐地铁2号线到沿线站点实地探访，发现2号线地铁站各站点已基本完成装修，大部分都在进行最后的清扫工作，为即将到来的开通试运营做准备。

地铁2号线内的牡丹装饰元素

此次洛阳地铁2号线装修以“古都新貌 鲤跃洛河 守正出新”为主题，以线路重点站为载体，致力于打造成洛阳新的城市文化画卷。走进各站点，可谓一站一景、一站一特色，全线15座的车站风格各不相同，形成了几个极具特色的站点。