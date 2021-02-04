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偃师区翟东村：土地流转转出新天地 针织产业织就致富路【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.15 20:37

　　眼下，偃师区翟镇镇翟东村正在集中对村里的1100多亩冬小麦进行集中灌溉，放眼望去绿油油的小麦长势喜人。去年，该村对村民土地进行集中流转，由村集体统一种植、管理，既解放了劳动力，也实现了土地的规模效益。

全自动电脑梭织机

　　翟东村党支部书记、村委会主任白树民介绍，翟镇针织产业发达，是豫西地区闻名的“针织之乡”。翟东村全村800多户，各类针织企业就有200多家，村里90%以上劳动力从事针织产业。

　　由于该村第三产业发达，此前多数村民都是一边忙着产业，一边顾着土地，农忙时节或销售旺季时总是分身乏术。为解决这一问题，该村决定由村集体承包经营全村土地，既有效保障了村民利益，同时也将劳动力从土地中解放出来，实现了土地高效利用和农民增收的双赢。

　　村民白玉国说：“以前忙着厂里的活儿，还要操心地里种点啥，往往是两头都顾不上。现在村里给种着地，有稳定的租金还不耽误在厂里干活儿，一举两得。”

　　村民无后顾之忧，翟东村的针织产业发展基础也更加稳固。该村党支部书记白树民同时也是偃师区针织行业协会会长，在他的带领下，该村针织企业抱团发展，产业转型升级步伐加快，提档升级后的产品远销欧洲、东南亚等地，越来越多的村民从行业发展中受益。

周远祥在针织厂里忙碌

　　在该村亮琪针织有限公司，“90后”周远祥正在梭织机前忙碌。他在电脑上将指令输入后，伴随着翻飞的丝线，一张张梭织鞋面便纷纷走下生产线。

　　周远祥说：“这是最新的全自动电脑梭织机，由它所生产的鞋面不仅贴合脚部，包裹性好，而且轻便舒适，透气性强。国内一线运动品牌都是我们的合作伙伴。”

　　如今的翟东村产业兴旺、乡村美丽、农民富裕。对于未来发展，该村党支部书记白树民满怀信心：“以富民为导向，以产业为核心，未来的翟东村一定越来越好。”(记者 郭飞飞 杨凤轩 通讯员 王雷 文/图/视频)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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