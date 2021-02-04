长春社区有支老年“戏班子” 打个电话送戏上门

“总有面鲜红的旗帜迎风招展，总有段铮铮誓言回响在耳边……”15日上午，洛阳市涧西区长春社区38号街坊武风琴老人家传来阵阵戏曲声。这是长春社区的老年志愿戏曲队义务送戏上门了。

“总有面鲜红的旗帜迎风招展，总有段铮铮誓言回响在耳边……”15日上午，洛阳市涧西区长春社区38号街坊武风琴老人家传来阵阵戏曲声。这是长春社区的老年志愿戏曲队义务送戏上门了。

这支老年志愿戏曲队名叫情系梨园戏曲队，“你点戏，我来唱”是他们最近推出的志愿“服务”，社区里哪家老人想听戏、听歌，只要联系网格长或拨打社区办公室电话，戏曲队队员就立马送服务上门。

82岁的武风琴已独居多年，平时很喜欢听豫剧，但因为腿脚不便，鲜有机会外出看演出。前段时间，社区网格长在跟老人闲聊时了解到这一情况，于是主动向情系梨园戏曲队发出上门演出的邀请。15日，武风琴老人坐在自家床上，听着最爱听的豫剧，开心地直拍手，其间还忍不住和戏曲队一起哼起歌来。表演结束后，戏曲队又在老人家里开展了一次大扫除，屋子的角角落落被打扫的一干二净。

情系梨园戏曲队队长李俊英告诉记者，自2015年成立至今，这支戏曲队已经从最初的三五人发展到现在20多人，队员平均年龄在65岁以上，其中有近一半是党员。“我们热爱戏曲，学习戏曲不仅能提升自身的文化底蕴，还能强身健体，改变生活方式，我们很享受这个过程，觉得很快乐。同时，我们也希望能够发挥余热，多做些对社会有益的事。”李俊英说。

戏曲队的“曲目单”上，老年人喜欢的传统豫剧、曲剧、革命老歌应有尽有，列了满满一纸。演出时，队员们会提前排练，针对老年人、年轻热等不同类型的观众进行重新填词。

在武风琴老人家唱完后，戏曲队一行转身向社区乐养居走去，76岁的队员朱素玲说：“那儿还有好几个老人等着听我们唱戏呢！”（记者 刘嘉仪 通讯员 孙妍 文/图）