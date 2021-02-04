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爱心盲盒明日送达 他们的“航空梦”要实现了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.15 18:32

　　明日，洛阳日报报业集团联合阿里巴巴天天正能量及市创建办、市文明办举行的“针心针意”大型暖冬公益行动第二场活动，在中国民航飞行学院洛阳分院举行，孟津区朝阳第三中心小学学生将开启一场“航空探秘”之旅。

　　“坐飞机是什么感觉？”“飞机是怎么起飞的？”……针对孩子的小心愿，在活动中民航学院的老师带给孩子别样“航天体验”，圆了他们的“航天梦”。

　　在这里，孩子们将学习飞机发动机、飞机操纵系统、飞机内部构造、飞机驾驶过程等相关知识，了解诸多关于中国民航飞机的发展历史，还能近距离地了解飞机、飞行员、维修人员的工作内容。另外，“长腿叔叔”将邀请航空专家为孩子们带去一场“沉浸式”航空科普文明实践活动。

　　今日，“针心针意”爱心编织志愿者在洛阳日报报业集团举行了“针心针意”大型暖冬行动爱心盲盒打包志愿活动，截至目前，已回收全市5个新时代文明实践中心的百余件编织品。志愿者把这一个月以来，爱心人士编织的围巾、帽子、手套等暖冬物资、亲手书写的祝福卡以及小礼物包装进爱心盲盒。

　　“这些绘本只是小小心意，之后我们想去看看这些可爱的孩子！”洛阳市图书馆相关负责人说，他们将招募志愿者，精心准备‘快乐课堂’走进校园，给孩子们带去新年的快乐与祝福。

　　洛阳市五中、涧西区政协、洛龙区西高明德小学、洛阳市博物馆……在爱心捐赠清单上，数十家爱心单位送来爱心物资，更有不愿留名的爱心市民送来“温暖”。

　　另外，您可在支付宝或者淘宝搜索“人人3小时”，找到“为山里娃编织一个暖冬”活动，点击“去朗读”参与，一起为山区的孩子们送上语音祝福，也为他们带去一抹冬日的温暖。届时，我们会把您的声音，打包装入“针心针意”爱心盲盒，和御寒物资一并送到孩子们的手上，让他们聆听到来自全国的暖心声音与祝福。（记者 贾臻 刘嘉仪 梁笑宇 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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