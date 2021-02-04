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洛阳加强学校配餐安全管理 切实守护学生健康【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.15 20:36

　　15日，洛阳市组织教育、市场监管、卫健等部门人员，对部分配餐企业和提供午餐服务的小学进行督导检查。

　　检查组先后前往洛龙区第一实验小学、位于孟津区的洛阳市鑫晟餐饮管理有限公司、涧西区东升第一小学和景华实验小学，详细查看企业加工、配送学生午餐过程，实地了解学校食堂午餐制作情况。

　　检查组要求相关企业严格执行《餐饮服务食品安全操作规范》，严把食材采购、清洗、切割、烹饪、分装、配送等各道关口，切实保证食品卫生安全营养。有关部门将按照“属地负责、全面覆盖、风险管理、信息公开”的监管原则，加强餐饮企业的监管。具备午餐加工能力的学校，要加强质量管控，保证学生餐的健康营养；强化对食堂工作人员的健康追踪和规范化管理，认真落实中小学、幼儿园校(园)长陪餐制，并做好陪餐记录，进一步筑牢校园食品安全防线，守护师生健康。

　　洛阳市教育局有关负责人介绍，目前全市有952所学校参加课后延时服务，绝大部分学校采取企业配送、厨房加工等形式向学生提供午餐。目前，全市中小学校、幼儿园食堂已实现了“互联网+明厨亮灶”全覆盖。各学校正积极落实《餐饮服务提供者食品安全6S管理标准》和烹饪间色标管理制度，推进食品原材料溯源和电子化档案管理。（记者 孟山 文/图/视频 通讯员 陈钢）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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