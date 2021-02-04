新发现！偃师商城确认两座3500年前的王都城门【视频】

3500年前的王都城门什么样？近日，中国社会科学院考古研究所公布洛阳偃师商城考古新发现，新确认的两座商代城门，为认识这座王都提供了更多的线索。

3500年前的王都城门什么样？近日，中国社会科学院考古研究所公布洛阳偃师商城考古新发现，新确认的两座商代城门，为认识这座王都提供了更多的线索。

小城城门遗址

15日，在位于偃师商城植物园内的考古工地，记者看到了新发现的商城小城城门遗址。根据发掘情况，考古人员对门道两侧的夯土柱槽和柱洞进行了标记，南侧柱槽内有柱洞8个，北侧柱槽内的部分柱洞受近代墓影响，仅保存有5个。可以想象，3500年前的工匠，先在柱洞底部垫上厚实的石块，然后将一根根柱子插入柱洞，打造出城门的雏形。

“这里位于小城东城墙的中段，是我们向东追踪偃师商城城市水系分布时，在晚期水道穿越小城东墙处发现的。”中国社科院考古研究所副研究员、偃师商城考古队领队陈国梁介绍，此前的研究表明，小城四面城墙的中间可能各有1座城门，今年下半年发现的这座城门，是小城首个可确认的城门遗址。