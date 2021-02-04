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寒冬送头盔 安全又暖心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2021.12.15 17:04

　　交通出行，安全第一；一盔一带，安全常在。昨日下午，洛阳市电动自行车交通安全宣传活动在涧西区万达广场岗亭、西工区中州路王城岗亭、洛龙区市民之家岗亭举行，交警部门向市民普及电动自行车骑行安全知识，并由洛阳网联合凯瑞集团为市民免费发放安全头盔。

　　眼下，为遏制电动自行车在交通领域引发的隐患和乱象、维护市民的生命财产安全、进一步优化我市交通环境，市交警部门切实加强路面通行秩序管理，持续开展电动自行车登记挂牌和安全头盔宣传活动，督促电动自行车骑乘人员养成佩戴安全头盔的良好习惯。本次活动旨在积极响应市交警部门交通安全教育工作，助力提升我市文明交通水平。

　　“什么是‘一盔一带’？”“骑电动自行车有年龄限制吗？”活动现场，交警在岗亭附近路口观察，随机拦截未佩戴安全头盔的电动自行车骑乘人员，对其进行道路交通安全教育并提出相关问题，答对者即可免费领取安全头盔。“目前，我市交警针对交通安全问题秉持‘柔性执法’理念，力图以更人性化的方式，让交通安全意识深入人心。”市交警支队负责人说。

　　在交警的耐心讲解下，市民纷纷表示将遵守交通规则，“洛阳现在对电动车的管理这么严格，回去得提醒亲戚朋友骑电动车要注意戴头盔。”市民李先生由衷感叹。此外，凯瑞集团还向交警赠予保温杯，于寒冷冬日送上一份暖心的问候。

　　据悉，本次活动是“凯瑞集团35周年公益行”的重要组成部分。凯瑞集团相关负责人表示：作为本土标杆房企，凯瑞集团深耕洛阳35载，始终以一颗赤子之心，坚持服务社会、回报社会的责任感和使命感，长期持续开展爱心助学、公益捐赠、扶贫捐助、抗击疫情、抗洪救灾等各类社会公益活动。凯瑞集团用实际行动向全社会传递更多爱心关怀，彰显企业价值、社会担当与家国情怀，今后将继续积极投身社会公益事业，书写美好生活新篇章。(记者 谢钰旸/文 孟德玺/图)⑧
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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