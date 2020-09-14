礼让斑马线！不礼让的车辆将遭“精准打击”

15日上午，洛阳市西工区唐宫路上车来车往，该路段影院街路口的斑马线上，过马路的行人络绎不绝，因为这个路口并没有设置红绿灯，所以路过车里的机动车是否会礼让行人，成了一件全凭自觉的事。

15日上午，洛阳市西工区唐宫路上车来车往，该路段影院街路口的斑马线上，过马路的行人络绎不绝，因为这个路口并没有设置红绿灯，所以路过车里的机动车是否会礼让行人，成了一件全凭自觉的事。

许多人不知道的是，在该路口上方架设的监控探头，为专门抓拍不礼让行为的监控设备。同一时间，在市交警支队控制调度中心，值班民警正通过电脑后台观察着该路口的情况，随时准备对不礼让斑马线的车辆进行“精准打击”。

天眼“布控”、查处执法，礼让治理越来越严

在市交警支队秩序管理大队负责人游洛峰看来，“管理”可拆分为“管”和“理”，好的管理应以管为主、理为辅。

“像唐宫路影院街路口一样设置有专门抓拍不礼让行人设备的，在我市还有很多。”游洛峰说，自我市倡导礼让斑马线行动以来，交警部门便将治理不礼让行为作为“管”的一项重点工作，手段包括监控电子抓拍、市民有奖举报和交警路面查处等方面，“在执法过程中，我们能感受到大家的礼让意识越来越强了”。

记者从市交警支队了解到，按照相关法律规定，驾驶机动车行经斑马线不减速的应扣3分，处以20-50元不等的罚款；斑马线前遇行人不停车让行的应扣3分、处以200元罚款。