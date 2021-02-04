洛阳新增一家“中国侨联新侨创新创业基地”

近日，中国侨联印发《关于认定第七批“中国侨联新侨创新创业基地”的通知》，公布了9个获批的“中国侨联新侨创新创业基地”名单。

近日，中国侨联印发《关于认定第七批“中国侨联新侨创新创业基地”的通知》，公布了9个获批的“中国侨联新侨创新创业基地”名单。位于洛阳市洛龙高新区的炎黄科技园成功入选，是河南省此次唯一一家获此殊荣的单位。

炎黄科技园产业用地337亩，配套用地90亩，计划总投资32亿元。产业园区投入运营以来，围绕大数据、新一代信息技术、智能制造等主导产业，在创新研发、创业孵化、成果转化等方面与国际接轨，加强与海内外留学人员、华人华侨、侨胞侨属、侨商侨企的联系，建设发展了一系列海外交流平台，培育孵化了一大批优质侨企。

据悉，中国侨联新侨创新创业基地是新侨人才聚集度高、创新创业成效好、持续发展潜力足的优质平台，是侨联组织服务创新驱动发展战略、团结凝聚新侨人才的重要载体。我市作为侨务资源大市，近年来高度重视留学归国人员服务工作，出台了“河洛英才计划”等一揽子政策措施，积极搭建各类服务新侨创新创业的平台，此前的洛阳国家大学科技园是河南省首家获得“中国侨联新侨创新创业基地”荣誉的科技园。(记者 李迎博 文/图 通讯员 沈云)