洛阳这名走失男子已平安回家 家人感谢网友关注

“我哥哥已经找到了，谢谢你们的关心，谢谢大家！”15日上午，家住洛阳市瀍河区的马先生告诉记者，他哥哥马胜利被三门峡一好心人找到，14日下午5点左右，家人已从三门峡市渑池县公安局仁村派出所将其平安接回家。

“我哥哥已经找到了，谢谢你们的关心，谢谢大家！”15日上午，家住洛阳市瀍河区的马先生告诉记者，他哥哥马胜利被三门峡一好心人找到，14日下午5点左右，家人已从三门峡市渑池县公安局仁村派出所将其平安接回家。

家住瀍河区启明东路塔东村的马胜利，患有抑郁症，13日凌晨从家中走失。马胜利的弟弟立即报警，警方根据线索查找了大量监控，并在新安县的一个监控画面中发现了马胜利，后因进入监控盲区，未能查到去向。

昨天下午，马胜利的弟弟接到仁村派出所民警的电话，得知马胜利被一好心人在三门峡的河边发现。

洛报融媒记者联系到仁村派出所一名姓薛的民警，他说，14日下午接到报警，一男子在河道旁，民警随即将其接回派出所，经询问得知马胜利的大致情况，并查询其户籍，联系到马胜利的弟弟。

马胜利的弟弟已将其平安接回家，身体并无大碍。(记者 仝景菁 实习生 杨颍静 文/图)

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