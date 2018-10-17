洛阳张红涛和吴拥军获得“全国最美家乡人”荣誉称号

15日，2021“最美家乡人”全国评选结果正式揭晓，洛阳爱心市民张红涛和栾川县特殊教育学校校长吴拥军，获得“全国最美家乡人”荣誉称号。

15日，2021“最美家乡人”全国评选结果正式揭晓，洛阳爱心市民张红涛和栾川县特殊教育学校校长吴拥军，获得“全国最美家乡人”荣誉称号。

今年6月，阿里巴巴天天正能量联合全国40多家主流媒体，寻找我们身边的“最美家乡人”。作为阿里巴巴天天正能量在洛阳的独家合作媒体，我们经过4个多月的征集和寻找，先后推出16篇“最美家乡人”候选者的事迹报道。经过网友投票和专家评委投票，张红涛和吴拥军代表洛阳市参与全国评选。

最终，13年收留36名流浪者的济南退休老人赵海池(由《济南时报》推荐)等10人(组)获评“2021全国十佳最美家乡人”，来自洛阳市的张红涛、吴拥军等72人(组)获得“全国最美家乡人”荣誉称号。

2021“最美家乡人”全国评选虽然已经结束，但我们对正能量故事的征集和奖励仍在进行。如果您身边有让人动容的正能量故事，您的亲朋好友有很好的公益梦想或公益计划，都可以拨打热线66778866与我们联系。(记者 仝景菁 实习生 杨颍静)

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