优惠来啦！洛阳市冰雪体育运动消费季活动启动

15日，“相约河洛”洛阳市冰雪体育运动消费季活动启动仪式在伊川县举行。
15日，“相约河洛”洛阳市冰雪体育运动消费季活动启动仪式在伊川县举行。
15日，“相约河洛”洛阳市冰雪体育运动消费季活动启动仪式在伊川县举行。
此次活动为期三个月，其间，广大洛阳居民可前往伊川、栾川、伊滨、洛宁、嵩县等县区的7家滑雪场享受相关优惠活动，尽享冰雪运动的快乐。
此次活动由洛阳市体育局主办，旨在进一步推广冰雪运动，充分发挥我市冬季滑雪资源优势，扩大消费产品供给，培育冰雪消费热点，全面促进我市体育消费。
洛阳市体育局有关负责人表示，此次冰雪体育运动消费季期间，各滑雪场依据自身情况开展不同的优惠措施，消费者可咨询洛阳市体育局产业市场科(电话：69827200)，了解每一类优惠活动详情。
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