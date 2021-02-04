17日至19日洛阳暂停办理互联网交管业务 驾考时间有所调整

河南省公安厅交警总队定于2021年12月17日至2021年12月19日对交管业务进行升级改造切换工作，届时互联网12123业务及交警业务窗口暂停办理交管业务。

河南省公安厅交警总队定于2021年12月17日至2021年12月19日对交管业务进行升级改造切换工作，届时互联网12123业务及交警业务窗口暂停办理交管业务。不便之处敬请谅解，望周知。

为切实落实“我为群众办实事”工作精神，真正兑现“让数据多跑路、让群众少跑腿”服务承诺，将业务暂停对群众造成的影响降到最低，洛阳交警驾管所通过积极沟通协调，加强数据研判，对已约的各科目考试进行了认真数据分析，并根据实际情况进行了分类调整，现将调整安排公布如下：

一、科目一考试调整安排

已预约12月17日洛宁县队科目一考试的考生，统一调整至12月20日原考场考试。

已预约12月17日洛阳市综合考试中心科目一、邙山科目一、洛新考试中心科目一、新安县队科目一、栾川县队科目一考试的考生，统一调整至12月21日原考场考试。

二、科目二考试调整安排

已预约12月17日洛阳市综合考试中心小车1、2、3号科目二考场、邙山科目二考场、洛新考试中心科目二考场13点场次的考生，统一调整至12月21日原考场13点场次，12月17日未调整的场次可按原预约时间参加考试；已预约12月17日汝阳县队科目二的考生，统一调整至12月21日原考场考试。

三、科目三道路驾驶技能考试调整安排

已预约12月17日新区科目三、洛阳市综合考试中心小车科目三、洛新考试中心科目三13点场次的考生，统一调整至12月21日原考场13点场次，12月17日未调整的场次按原预约时间参加考试；已预约12月17日汝阳县队科目三、洛宁县队科目三考试的考生，统一调整至12月21日原考场考试。

已预约12月17日新安县队科目三考试的考生，统一调整至12月22日原考场考试。

已预约12月17日洛阳市综合考试中心大车科目三考试的考生，分别调整至12月21日、22日、23日进行考试，具体日期以收到短信通知为准。

四、科目三安全文明常识考试调整安排

已预约12月17日洛阳市综合考试中心、新区考场、洛新驾驶人考试中心、汝阳县队、洛宁县队科目三安全文明常识考试的考生，统一调整至12月21日原考场考试。

已预约12月17日新安县队科目三安全文明常识考试的考生，统一调整至12月22日原考场考试。

温馨提醒：因个人原因无法按照调整后日期参加考试的，可与洛阳交警驾管所联系取消预约或改约其他日期。(地址:洛龙区开元大道与经五路交叉口路南，电话65505303)

洛阳市公安局交通警察支队

2021年12月15日

（来源：洛阳交警）